In Nuenen ontvangt de Sint zijn fans in een soort coronateststraat

Veel is nog geheim rondom de intocht van Sinterklaas in Nuenen, maar op voorhand klinkt het bijna spectaculair. Als de landelijke regels tegen die tijd niet strenger zijn geworden, kunnen Nuenenaren op zondag 15 november de Sint verwelkomen via een heuse drive-thru.

„We gaan een straat inrichten waar je als bezoeker met je auto verschillende stops kunt maken”, vertelt Sjors Driessen van het intochtcomité. „De locatie houden we geheim, om vooraf te veel drukte te voorkomen. Hoeveel bezoekers terechtkunnen, ook. En wat ze kunnen beleven op de stops is nog een verrassing.” De organisatie laat al wel duidelijk weten dat bezoekers tijdens de rit in hun auto moeten blijven zitten. Zij mogen wel een raampje opendraaien.

Geheimzinnigheid alom

Geheimzinnigheid alom dus en dat past bij het jaarlijkse kinderfeest. Maar de ware reden voor alle schimmigheid is de uiterst onzekere tijd waarin we leven door corona. „Alles is onder voorbehoud”, zegt Driessen. „Of het doorgaat, hangt af van landelijke regels en of de gemeente uiteindelijk toestemming geeft.”

Aanvankelijk zou de goedheilig man in Nuenen zoals altijd een intocht in het dorp krijgen en daarna logeren in de Weverkeshof. Dat sneuvelde allemaal vanwege de 1,5 meterregel en het verbod op grote samenkomsten.

De halve lockdown die nu geldt, gooide roet in het eten voor een ontvangst in sporthal de Hongerman. Zelfs de beoogde tijdslots voor bezoekers bleken niet coronaproof. „Dus zijn we gaan nadenken en op basis van de coronateststraten kwamen we op het idee van drive-thru. Zo brengt iets negatiefs toch iets positiefs.”

Deelnemers krijgen uitnodiging met locatie

Nuenenaren kunnen zich aanmelden voor de Sinterklaasstraat door een formulier te downloaden van de website www.sinterklaasnuenen.nl. Dat moet ingevuld en vergezeld van twee euro inschrijfgeld per kind in de brievenbus van de organisatie worden gestopt. „Wie terecht kan, krijgt vervolgens een uitnodiging voor de locatie. Als het allemaal doorgaat”, zegt Driessen. „Want het blijft onder voorbehoud.”

Eén ding is zeker in deze onzekere tijden: als de Sint en zijn gevolg de Nuenenaren op 15 november mogen ontvangen, dan zullen de Pieten voor het eerst niet meer zwart zijn. „We gaan mee met de landelijke ontwikkelingen, dus dit jaar zijn er Roetveegpieten”, vertelt Driessen. Tenminste, als alles door mag gaan.