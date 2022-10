In Nuenen-West komen 22 studio’s voor mensen met dementie

Kan een ED-verslagge­ver net zo goed koken als sterren­chef Soenil Bahadoer? ‘Voeg een flinke scheut geduld toe’

NUENEN - Koken als een tweesterrenchef: voor de gemiddelde hobbykok is dat een droom. In zijn nieuwe kookboek Streetfood biedt Soenil Bahadoer de liefhebber de mogelijkheid een beetje in de buurt te komen. Belangrijkste ingrediënt? Geduld.

19 oktober