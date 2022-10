In Nune Ville loop je de tijd van Vincent van Gogh binnen, en via de achtertuin zelfs zijn atelier

Jong en oud vloeit samen in monumenta­le Nuenense boerderij

NUENEN - Een groep ouderen geniet in de tuin van de najaarszon. Een baby in de armen van een verzorgster slaat vanachter een raam het groepje met grote ogen gade. Na anderhalf jaar renoveren is de monumentale boerderij aan Opwettenseweg 132 in Nuenen in gebruik genomen. Sinds 5 september huizen zowel Kids Society Erica als Archipel in het gebouw dat een gigantische metamorfose heeft ondergaan. Het resultaat mag gezien worden.

23 september