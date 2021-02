In plaats van carnaval: speurtocht door Mierlo met gymnastiekvereniging Uno-Animo

MIERLO - ,,Ik denk dat wij snel bingo hebben, want wij zijn alle drie keigoeie speurders!”, aldus de 5 –jarige Floris Tielen uit Mierlo. Met zijn grote broer Jasper (8), zus Annelou (7) en vader Maarten Tielen (39) trotseert hij de winterse kou om op speurtocht te gaan. ,,We hebben carnavalsvakantie, maar geen carnaval. Maar dit is misschien wel net zo leuk als de optocht kijken! Toch pap?”

Het carnavalsfeest mag dan vanwege de beperkingen rond het coronavirus niet doorgaan, maar dat weerhield gymnastiekvereniging Uno-Animo uit Mierlo er niet van om met een nieuwe carnavalsactiviteit te komen. De sportclub heeft een speurtocht uitgezet door Mierlo. Die is heel eenvoudig, leggen de drie kinderen uit. ,,De bingokaart heeft 25 vakjes. Eerst moet je zoeken naar een huis waar iets van de bingokaart voor het raam hangt en dan moet je een opdracht doen.”

Gewichtheffen met flessen

Deze week gingen de kinderen zowat iedere dag op pad in Mierlo. De ene keer met papa, de andere keer met mama of samen met opa en oma. Ze vonden al opdrachten in de Uilenwijk, aan de Bekelaar, de Brugstraat, de Dorpsstraat en de Marktstraat. ,,We moesten gewichtheffen met flessen water”, zegt Annelou. ,,Net alsof je op de sportschool bent. En we moesten ook kruiwagentje lopen en een bal gooien en er dan naartoe hinkelen.”

Quote We moesten ook een ballon meenemen en ik ben benieuwd wat we daarmee moeten doen Floris Tielen

Floris vertelt: ,,We moesten ook een ballon meenemen en ik ben benieuwd wat we daarmee moeten doen. Misschien een wedstrijdje wie het hardste kan blazen? Of misschien moeten we hem heel snel leeg laten lopen?”

In de Brugstraat is nog geen ballon nodig. De opdracht is daar om van boom tot boom te rennen, zo snel als je kan. ,,Makkie!”, roepen Jasper en Floris, terwijl Annelou op de bingokaart vast het hokje aankruist. ,,Ik zit al heel lang op gym, dus dat kan ik makkelijk!”

Binnen gezeten achter een schermpje

Maarten Tielen houdt intussen een oogje in het zeil. ,,In hun enthousiasme rennen de kinderen soms iets te snel over het ijs, dus mijn taak is om ze af te remmen”, zegt hij met een lach. Hij vindt de speurtocht een succes. ,,De kinderen hebben tijdens de lockdown veel binnen gezeten achter een schermpje, dus een wandeling in het winterzonnetje is een welkome afleiding. Zo kunnen ze eindelijk hun energie kwijt. Tijdens de zoektocht komen we ook nog eens veel carnavalesk versierde huizen tegen, wat ook een beetje voor een feestelijk carnaval gevoel zorgt.”

Floris is klaar met de opdracht en wil snel verder op zoek. Eerst maakt de vader nog snel een actiefoto van het drietal, want om een prijs te winnen moet je niet alleen alle opdrachten uitvoeren, oftewel een volle bingokaart kunnen overhandigen aan de jury, maar ook het ‘bewijs’ in de vorm van een foto of filmpje doorsturen naar speurtocht@uno-animo.nl.

De speurtocht is nog tot en met zondag 21 februari te volgen. Wie mee wil doen kan een door de gymnastiekclub zelf ontworpen bingokaart downloaden.