In Veghel geen derde prik, in Eindhoven wel. Geldroppenaar afgevoerd door politie: ‘Ik vind het bizar'.

Vernieuwde speeltuin Volmolen­plein Geldrop ‘een aanwinst’

23 september Kinderen hebben de speeltuin aan het Volmolenplein in Geldrop al in de grote vakantie in gebruik genomen, ook al was die nog niet klaar. De laatste weken werd pas echt duidelijk wat de bedoeling was met het plaatsen van extra toestellen. Zaterdag 25 september, op Nationale Burendag, om 11 uur opent wethouder Van de Laar de speeltuin waarna buurtvereniging Braakhuizen-Noord start met activiteiten rond Burendag.