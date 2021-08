In vernieuwd jongerencentrum Geldrop is straks ook plek om te biechten

GELDROP - Jongerencentrum The Lounge aan de Molenstraat in Geldrop ondergaat een complete metamorfose. Jongeren helpen mee om het gebouw aan de maat te brengen. Naast ruimtes om te gamen, koken, klussen en te musiceren, is er straks ook plek voor een kapper en zelfs een biechtstoel.

Alain van Hout (17) is bezig om de muur achter de bar te betegelen. Dat valt nog niet mee. Hij heeft meer verstand van rapmuziek en dan vooral het schrijven van rapteksten. ,,Maar hier klussen is ook belangrijk. Je moet er zelf voor werken. De touwtjes zelf in handen nemen”, zegt hij alsof het een frase is uit een van zijn raps.

Ook Tomas van Stuijvenberg (18) steekt vandaag de handen uit de mouwen. Hij helpt mee met het in elkaar schroeven van een kast: ,,Is niet zo moeilijk, gewoon de instructies volgen.” Hij heeft vakantie, dus is klussen in het jongerencentrum een goede afwisseling tussen al het gamen door.

Quote We moeten gewoon creatief zijn Malou van Dijck, Jongerenwerk LEV Geldrop-Mierlo

Het jongerenwerk in Geldrop gaat volledig op de schop en dus wordt ook jongerencentrum The Lounge aan de Molenstraat opnieuw ingericht. Koert van Lieshout en Malou van Dijck van LEV Geldrop-Mierlo zijn er al weken druk mee en niet te beroerd om zelf de verfkwast en tegeltroffel ter hand te nemen.

Behalve van de jongeren krijgen ze ook volop hulp van vrijwilligers van de klussendienst van de LEVgroep. Zonder de eigen inzet en de extra handen was de verbouwing niet mogelijk. Want het budget vanuit de gemeente is zeer beperkt. ,,Ach we moeten gewoon creatief zijn", zegt Malou.

Quote Ik heb al 25 teksten klaar, daar moet straks nog muziek bij worden gemaakt Alain van Hout

Koert heeft samen met enkele jongeren een ontwerp voor het gebouw en een indeling gemaakt. ,,Hier komt een keukentje voor kookworkshops, daar een ruimte waar de jongeren kunnen klussen en in die hoek kunnen ze straks gamen”, legt hij al lopend door het gebouw uit.

Op de zolder komt een muziekstudio met dj-booth. ,,De studio krijgt een urban sfeer met graffiti”, vertelt Koert. Alain hoopt er straks veel gebruik van te gaan maken: ,,Ik heb al 25 teksten klaar. Daar moet straks nog muziek bij worden gemaakt.”

Quote Het moet hun plek worden Koert van Lieshout, Jongerenwerk LEV Geldrop-Mierlo

Waar voor het jongerenwerk in Geldrop-Mierlo eerst de focus lag om jongeren met een probleem te helpen, is er straks aandacht voor alle jongeren. ,,We gaan veel meer werken vanuit wat jongeren zelf willen. Dan kunnen we vervolgens beter inzetten op talentontwikkeling”, aldus Van Lieshout.

En dus hebben jongeren meegedacht over de invulling van het gebouw en dus helpen jongeren zelf ook mee met de verbouwing. Van Lieshout: ,,Het moet hun plek worden.”

Lief en leed delen

Om de vinger aan de pols te blijven houden en te horen waar jongeren mee bezig zijn, komt er in het vernieuwde jongerencentrum een heuse biechtstoel, vertelt Malou: ,,Die is nog niet helemaal af, maar daarin kunnen jongeren straks behalve over hun passie en talent, ook vertellen over dingen die ze doen die eigenlijk niet mogen.”

De kappersstoel van jongerenwerker Hassan Yahiaoui staat al wel klaar en heeft eenzelfde achterliggende gedachte. Van Lieshout: ,,In die stoel wordt tijdens een knipbeurt lief en leed gedeeld.”

Het vernieuwde gebouw moet 9 oktober klaar zijn. Dan is er een open dag gepland. Of het gebouw dan nog The Lounge heet, is niet waarschijnlijk. Er is een wedstrijd uitgeschreven voor een nieuwe naam. ,,Die mag namelijk wel iets actiever zijn", vindt Van Lieshout.