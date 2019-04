Inbraakgolf teistert kinderboerderij Nuenen

NUENEN - Een inbraakgolf teistert dorpsboerderij Weverkeshof in Nuenen. De kinderboerderij werd eind maart voor de vierde keer in een half jaar tijd slachtoffer van inbraak en wederom was de schade veel groter dan de buit.

De vrijwilligers zitten met de handen in het haar. De totale kosten zijn opgelopen tot bijna 10.000 euro en de verzekering dekt maar ongeveer de helft van de schade. Camerabewaking schrikt de daders niet af, concludeert voorzitter Paul Koppelman. Voor het eerst heeft de kinderboerderij daarom beelden van de dader op internet gezet. De stichting overweegt de aanschaf van een alarmsysteem maar beseft zich dat het geen echte oplossing is.

De reeks inbraken begon in november. Bewakingscamera's legden drie jongeren vast. Een lege kluis werd uit de muur gebroken en 400 euro die er per ongeluk lag, werd meegenomen. De laatste inbraak werd gepleegd door twee (jonge) mannen die er vandoor gingen met de fooienpot en wat dozen chips. ,,Met een kruiwagen is de chips naar buiten gereden’’, zag voorzitter Paul Koppelman op de camerabeelden.

Volledig scherm Inbrekers met buit © Weverkeshof

,,We hebben het idee dat de inbrekers steeds op zoek zijn naar contant geld maar dat is er amper. Het zijn kwajongensstreken.’’

Voor een kleine buit worden muren, deuren en kozijnen vernield. ,,Voor een paar tientjes maken ze duizenden euro's schade. Het is te gek voor woorden’’, aldus Koppelman.

Tot dusver is geen enkele verdachte aangehouden. Op de beelden die de Weverkeshof op Facebook plaatste, is het gezicht van de dader niet te zien. De kinderboerderij durft geen goed herkenbare beelden te publiceren maar benadrukt dat de politie beschikt over betere beelden.

De Weverkeshof is in de regio vooral bekend als het slaap- en postadres van Sinterklaas als hij in Nederland is. De kinderboerderij heeft jaarlijks ongeveer 40.000 bezoekers. ,,We krijgen geen subsidie en komen rond van de verkoop van koffie, thee, chips en de eieren van onze kippen.’’