Ineens meer inbraken in Geldrop-Mierlose woningen

GELDROP-MIERLO - Vooral in Braakhuizen-Noord in Geldrop, maar ook elders in het dorp en in Mierlo is het aantal woning-inbraken en pogingen daartoe in de eerste 3 maanden van dit jaar flink gestegen.

Dat blijkt uit het kwartaaloverzicht met de veiligheidscijfers van de gemeente Geldrop-Mierlo. Dat wordt op verzoek van de gemeenteraad gemaakt. Steeds worden de cijfers van een kwartaal vergeleken met de cijfers van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

De cijfers geven aan dat het aantal inbraken of inbraakpogingen in Geldrop in het 1e kwartaal van 2019 meer dan verdubbelde: 36 keer ten opzichte van 16 keer een jaar eerder. In Mierlo verdriedubbelde het aantal: van 5 vorig jaar eerste kwartaal naar 15 nu.

Extra controles

Het vaakst was het raak in Braakhuizen-Noord. Maar in deze wijk werden wel ook 2 verdachten opgepakt. De gemeente en de politie hebben in Braakhuizen-Noord extra controles uitgevoerd en voorlichting gegeven. Tijdens een rondgang door de wijk bleek dat 30 woningen niet of slecht afgesloten waren. Een dief zou er zonder braaksporen zijn binnengekomen.

Overval

Zowel in Geldrop als in Mierlo vond in het 1e kwartaal dit jaar een overval plaats. In diezelfde periode vorig jaar gebeurde dat helemaal niet. Van beide overvallen zijn de verdachten aangehouden.

In schuren, boxen en garages werd minder ingebroken. In Geldrop 7 keer (was 8), in Mierlo 2 (was 5). Ook werden er minder auto's opengebroken (17 in totaal, was 29 in 2018). Daar tegenover staat dan wel weer dat er in de eerste 3 maanden van dit jaar meer auto's werden gestolen dan in die periode vorig jaar: 11 in 2019, 7 in 2018.

Geen hosanna