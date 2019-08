Initiatief voor uitbreiding starterslening Nuenen

De starterslening veroorzaakt scherpe verdeeldheid in de Nuenense politiek. Het college van B en W lanceerde eerder dit jaar het plan om de starterslening aan te bieden aan iedereen tot 35 jaar die een huis wil kopen in Nuenen.

Op initiatief van coalitiepartij W70 en oppositiefractie VVD werd met een minimale minderheid in de gemeenteraad de doelgroep van de regeling beperkt tot jongeren die een binding hebben met Nuenen. Deelnemers moeten al in een huurhuis of bij hun ouders in Nuenen wonen of na een studie willen terugkeren. Tot dusver zijn twee leningen aangevraagd.