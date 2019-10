Innovatieve afval-fabriek in Eindhoven op losse schroeven

In december wordt de knoop doorgehakt. Dit zei de Geldrop-Mierlose milieuwethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks) deze week in een vergadering met de gemeenteraad. In de politiek in Geldrop-Mierlo, Eindhoven en Valkenswaard is al heel veel en heel lang gepraat over bouw van zo’n fabriek waarin restafval verwerkt wordt, zodat het (grotendeels) kan worden hergebruikt. De 3 gemeenten werken samen in afvalbeheermaatschappij Cure.