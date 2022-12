Inspraak van Nuenense burgers moet beter, maar hoe? Dat maakt onderzoek nog niet duidelijk

Even uit het ziek-zijn-pro­ces in de ‘Huiskamer’ van het St. Anna Ziekenhuis

GELDROP - Een echt lint-doorknipmoment was er niet. De nieuwe hal van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop werd gewoon opengesteld en iedereen kon gratis koffie of thee krijgen in de ‘Huiskamer’ van het Anna.

