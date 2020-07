Intratuin verspreider van tentjes in Nuenen

Expositie met 130 graffiti­por­tret­ten Vincent van Gogh in Nuenen

14 juli NUENEN - Met een tentoonstelling van 130 expressieve portretten brengt de Franse graffitikunstenaar NOWART (Arnaud Rabier) vanaf 30 juli een ode aan Vincent van Gogh in Nuenen. De enorme collectie is tot en met 30 oktober te zien bij galerie Art Dumay. Ook zijn enkele portretten te zien in museum Vincentre in Nuenen.