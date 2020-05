Invulling Jozefkerk in Geldrop is oefening in geduld

GELDROP - Het lijkt een gebed zonder einde: de nieuwe invulling van de leegstaande Jozefkerk in Geldrop. Na veel gesleutel aan het plan is het nu wachten op het oordeel van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Laatste planning: start verbouwing komend najaar. Als 't mee zit...

Sinds de Geldropse ontwikkelaar Patrick Houtakkers in 2009 de Jozefkerk in de Geldropse wijk Braakhuizen-Zuid kocht, is er gezocht naar een nieuwe invulling. Kerkgangers waren er amper nog en in 2010 werd de kerk aan de Eredienst onttrokken. Het ene plan na het andere sneuvelde toen er ook nog eens een mondiale financiële crisis uitbrak.

Anderhalf jaar geleden werd eindelijk een gebruiker voor het gebouw gevonden: de stichting Futuris Zorg en Werk uit Eindhoven. Het plan is om dertig zorgwoningen in de kerk te maken voor mensen met beginnende dementie. Jongeren over wie Futuris zich ontfermd heeft, worden ingezet in de ondersteuning van de zorgverleners.

Er is nog veel gesleuteld aan het plan

Maar de in 1932 gebouwde kerk is een rijksmonument. Vandaar dat de plannen streng beoordeeld worden en aan allerlei voorwaarden moeten voldoen. Volgens eigenaar Patrick Houtakkers is het plan verschillende keren teruggestuurd door de gemeente omdat er nog aan gesleuteld moest worden. Eerder was de verwachting nog dat dit voorjaar de bouwvergunning verstrekt zou zijn, nu hoopt Houtakkers op dit najaar. ,,En als het heel erg mee zit misschien wel voor de zomer”.

Bij de gemeente durft men daar nog geen uitspraak over te doen. De vergunningaanvraag is op 13 maart bij de gemeente binnen gekomen. Het bouwplan is ter beoordeling doorgestuurd naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daar hebben ze volgens de wettelijke procedure maar liefst 26 weken de tijd om met een oordeel te komen. Iedere week bellen om de dienst tot spoed te manen zou niet helpen, aldus een gemeentewoordvoerder. ,,Wij kunnen dus ook alleen maar afwachten".

Ook buurtbewoners op het wachtbankje