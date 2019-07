Inwoner Nuenen én ouders doelwit van 'terreur’: eis zes jaar cel

DEN BOSCH - Een man die verdacht wordt van twee brandstichtingen in Nuenen en stalking, verdient daarvoor volgens het OM zes jaar cel. Zijn ex, haar nieuwe partner en diens familie vrezen voor hun leven. Het OM vindt het ‘terreur’.

Hoewel in Nederland mensen onschuldig zijn tot de rechtbank anders beslist, wijst er wel heel veel in de richting van Ruud V. als brandstichter, hoezeer hij (45) het ontkent. Politie, OM en rechtbank kennen hem van eerdere zaken met brandstichting en stalking. Dat ging om zijn ex. Nu zat de in Deurne geboren man in het strafbankje voor branden van de auto van haar nieuwe vriend, en diens kantoor dat vastzit aan de woning van zijn ouders.

Op camerabeelden is te zien hoe in een zomernacht vorig jaar net voor drie uur een man met muts langs fietst, even later naar het huis sluipt, een brandbom gooit en wegvlucht. Hij heeft een rode tas bij zich. Verkeerscamera’s zagen de verdachte die in Venlo woont, ervoor bij Helmond rijden. Hij had zichtbaar een fiets op zijn achterbumper. Dat doet hij vaker, zei hij zodat hij elders kan parkeren. Hij wilde uitgaan in Eindhoven, zei hij nu. De rechter zag dat van de twee café’s die hij noemt er eentje al dicht was. Zestig kilometer rijden voor een enkel biertje in een café dat nog een half uur open is, vond hij niet vreemd.

Meteen na de brandmelding was zijn ex snel naar Venlo gereden. Ze zag hem aankomen en zijn auto verstoppen. De politie vond daarin drie aanstekers (de man rookt niet), een rode tas en een muts. Op allebei zaten benzinesporen. Kan, zei de man, bij het tanken zet hij wel eens een muts op. Ook in juni. Mocht hij benzine op zijn handen krijgen dan zou hij die misschien aan zijn haren afvegen.

Peilzendertje

Anderhalve maand eerder vloog de Volvo van de Nuenense vriend in brand. Opnieuw was op beelden een man te zien die benzine uitgoot over de wagen en die aanstak. In die tijd volgde een privé-detective de man en deze had een peilzendertje onder zijn auto geplakt. Volgens dat zendertje stond zijn auto daar in de buurt. Dat zendertje was in de buurt, de auto niet, verbeterde de verdachte.

Slachtofferadvocaten benadrukten dat de ex, haar vriend en familie eenvoudigweg geen leven hadden en constant over hun schouder keken. Wat hen opvalt: sinds de verdachte achter tralies zit, is er niks meer gebeurd. Wat de slachtoffers erg bang maakt: in zijn huis lagen adressen van wapenhandels. Hoe zal dit eindigen? Ze vrezen voor hun leven.

Aanslagen

Officier van justitie Ester Lodder twijfelde geen moment aan de schuld van de man. In haar dossier zaten nog autobranden van de zus en de vader van de vriend maar die liet ze buiten beschouwing. Het hardnekkig volgen en plegen van aanslagen noemde ze terreur. Niet vreemd dat de betrokkenen letterlijk vrezen voor hun leven. De angst van de betrokkenen kon ze begrijpen. Bij de kantoorbrand waren de ouders toevallig niet thuis, anders was het wellicht al fataal geweest.