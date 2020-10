Inwoners Geldrop-Mierlo brengen energierekening omlaag met EnergyParty’s

Politiek en wethouder botsen keihard over 8e supermarkt in Geldrop

6 oktober GELDROP-MIERLO - Opnieuw woedt een heuse supermarktoorlog in de Geldrop-Mierlose politiek. Deze keer wil een groot deel van de raad de vestiging van een achtste super in Geldrop mogelijk maken. De wethouder is woedend.