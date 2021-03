Inwoners Geldrop-Mierlo tekenen petitie woningtekort

Landelijke aandacht

Te weinig doorstroming

Een andere oorzaak van het woningtekort is volgens Van Breemen dat teveel senioren in hun gezinswoning blijven. ,,Er is te weinig doorstroming.” In Geldrop-Mierlo wordt er de komende tien jaar ongeveer 15,5 miljoen in de woningbouw gestoken: de helft is een landelijke subsidie. De helft van de achthonderd woningen die op de planning staan, moet betaalbaar zijn. ,,Ik heb nog onvoldoende inzicht in de bouwplannen om te weten of er genoeg sociale woningen komen”, aldus Van Breemen. ,,In het woonplan Jonkvrouw is er ruimte voor gemaakt en er zijn ideeën om geprefabriceerde standaardwoningen en appartementen te bouwen die heel betaalbaar zijn en er goed uitzien.”