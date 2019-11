Irritatie over inhuur duur wervingsbureau door Hofdael

Cultureel centrum Hofdael in Geldrop zit behoorlijk in de lappenmand. Het bestuur van de beheersstichting stapt per 1 januari op uit onvrede over het opnieuw uitstellen van de broodnodige verbouwing (bijna 8 ton) door de gemeente (eigenaar van het gebouw). De directeur zit al vier maanden thuis en komt ook niet meer terug. En de politiek is er nog steeds niet uit hoe het verder moet met het noodlijdende centrum.

Nieuwe manager

En terwijl dit alles speelt, is het scheidende bestuur vast op zoek gegaan naar een nieuwe manager. Dat was al aangekondigd, maar in de vergadering van de raadscommissie Samenleving gisteravond bleek dat voor die werving het bureau GITP ingezet. Volgens VVD-raadslid Thomas Schouten ,,meteen het duurste bureau van Nederland".

Ook cultuurwethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks) was er niet blij mee. Op vragen van D66-raadslid Rita Bemelmans (D66) antwoordde hij dat de wervingskosten 10.000 euro bedragen en dat Hofdael dit bedrag in principe uit de eigen begroting moet halen. Van Otterdijk zei kritisch te zijn over het besluit: ,,Wij denken dat het goedkoper had gekund". Maar hij zei ook dat het bestuur hierin autonoom is. De gemeente gaat er niet over.

Nood heel hoog

De huidige bestuursvoorzitter van de stichting Hofdael, Paul Bierman, zegt desgevraagd dat de nood heel hoog is en dat er echt op korte termijn een heel goede manager moet komen. En daarvoor is de inhuur van een professioneel wervingsbureau onontkoombaar. Hij wijst er ook op dat de gemeente zelf niet bereid was op zoek te gaan naar een manager. ,,Beslissen is soms beter dan alsmaar uitstellen. En dat deden wij".

In de advertentie staat dat de nieuwe manager moet zorgen voor een solide exploitatie en groei van Centrum Hofdael. De HBO’er moet ondernemend zijn, een netwerkerer en voeling hebben met de Geldrop-Mierlose samenleving. De sollicitatietermijn sluit 1 december.