Is het kerstdiner nog leuk met een maagverkleining? Het ED nam in Mierlo de proef op de som

Riool in Mierlo en Geldrop krijgt kousen aan

24 december GELDROP-MIERLO - Delen van het riool in Mierlo en Geldrop worden vernieuwd. Dat gebeurt met een nieuwe methode, waarmee een soort kous in het oude riool wordt aangebracht. Daardoor is het niet nodig om de straat over de volle lengte open te breken.