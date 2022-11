IT-Pro jubileert: ‘We doen vast iets goeds, want we hebben veel vaste klanten’

NUENEN - Met vooral Nuenense MKB’ers als klant is het bedrijf van Christ van den Akker en Harm Dovens al 25 jaar ‘Altijd dichtbij’. Sinds kort is dit de nieuwe slogan waarmee IT-Pro zich profileert.

Van den Akker begon aan de Vincent van Goghstraat, met minder dan de halve inboedel van een overgenomen bedrijf en een bedrijfsnaam die hij al snel kwijtraakte. In Amsterdam was ook een PC-Pro. ,,Ik ben blij dat ik die naam niet kon houden. Die zou nu gedateerd zijn geweest” zegt hij met een grote grijns, gezeten aan de bedrijfsbar in de kelder. ,,Hier lunchen we en drinken op vrijdagmiddag een borrel.”

,,Ik zit nu tien jaar in dit pand op de hoek Berg en Weverstraat. Een mijlpaal was de toevoeging van deze benedenverdieping. Die werd benut door Galerie Bonnard. Toen de vorige galeriehouder vijf jaar geleden stopte kon ik uitbreiden. Er is een zaaltje ingericht als bioscoop en er is een ruimte te huur voor vergaderingen.”

Quote Door klein en flexibel te blijven kunnen we sneller schakelen en klanten beter bedienen. Service verlenen is ons doel Harm Dovens

MKB-dienstverlener

IT-Pro noemt zich MKB-dienstverlener met de meeste klanten in Nuenen en directe omgeving. Vandaar de nieuwe slogan ‘Altijd dichtbij’. ,,Ook de huisstijl en website zijn vernieuwd” vertelt Dovens. Hij is bijna drie jaar compagnon van Van den Akker. ,,Vaak houden IT-bedrijfjes op te bestaan als de eigenaar stopt” verklaart deze. ,,Dat wilde ik niet. Harm zorgde behalve voor continuïteit ook voor groeikansen. We konden onze diensten uitbreiden en gingen van negen naar veertien personeelsleden.”

Flexibel team

,,Mijn expertise ligt ook op het gebied van bedrijfskunde en ik richt me op zaken tussen IT en bedrijfsprocessen in,” legt Dovens uit. ,,We bieden meer dan techniek en denken mee over de richting die de klant op wil en wat daar voor nodig is. We zijn een flexibel team met een goede dynamiek.”

Van den Akker: ,,Door klein en flexibel te blijven kunnen we sneller schakelen en klanten beter bedienen. Service verlenen is ons doel. Op het gebied van IT maar ook van telefonie, software, de Cloud, Microsoft 365 en beveiliging. Wat we doen moet goed zijn, de klant moet tevreden zijn.”

Sociaal bedrijf

IT-Pro is ook sociaal maatschappelijk betrokken. Een wapenfeit is de aanleg in 2014 van Free Wifi. Eerst kreeg het centrum totale dekking. Daarna volgden Gerwen, Nederwetten en de locatie aan de Vrouwkensakker waar Oekraïense vluchtelingen wonen. Voor Bijna Thuis Huis Latesteyn werden de digitale voorzieningen verzorgd en Stichting Leergeld werd vaak geholpen met de recycling van computers. Ook intern zit het sociaal wel goed. Met de aanstelling van Esther van den Tillaart stelde het bedrijf een Chief Happiness Officer aan: ,,Ik ben betrokken bij de communicatie met de klant. Mijn taak is om een bijdrage te leveren aan het werkplezier en zorg te dragen voor randzaken, zoals een bedankkaartje

Worstenbroodjes

Het jubileum wordt de hele week gevierd met op de stoep de foodtruck van overbuurman Soenil Bahadoer. Van den Akker: ,,Het zijn altijd de bazen die elkaar bij jubilea ontmoeten. Die bazen komen deze week voor al hun mensen een worstenbroodje halen. Die eindgebruikers zijn onze eigenlijke klanten. Zij moeten tevreden zijn met wat wij doen. En dat is vast iets goeds want we hebben veel vaste klanten, soms al 25 jaar.”