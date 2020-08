Jacques Leemans, Nuenense strijder voor zorgzame en veilige samenleving, overleden

in memoriamNUENEN - Jacques Leemans was de oprichter van Nuenens Belang en in de lokale politiek vaak een luis in de pels.

Vrij onverwacht overleed vorige week woensdag Jacques Leemans uit Nuenen. Na zijn studie rechten werkte Leemans voor de gemeente Eindhoven en later startte hij een advocatenpraktijk aan huis op het Eeneind. Dat huis bouwde hij samen met zijn vrouw.

Hij was enige tijd actief in de LPG-business, maar verruilde vanaf zijn 59de het bedrijfsleven voor een fulltime leven in de politiek, die als een rode draad door zijn leven liep. Al in 1978 werd hij voor het CDA lid van Provinciale Staten. Hij was er vicevoorzitter van de commissie Samenleving. Hij deed dat negen jaar en in 1997 richtte hij de lokale politieke partij Nuenens Belang op, waar hij in 1998 fractievoorzitter van werd. Voor deze partij zat hij zestien jaar in de gemeenteraad, dag en nacht bezig met politiek.

Op de trap wachten

Het was vooral door zijn wetswinkel aan huis dat Leemans bekend werd in Nuenen. Op dinsdagavond gaf hij gratis advies en het was soms zo druk dat de mensen op de trap moesten wachten tot ze aan de beurt waren. Dit was aanleiding tot het oprichten van Nuenens Belang, waarin hij streed voor een zorgzame, leefbare en veilige samenleving.

De kern van het gedachtegoed van de partij was mensen serieus nemen, naar ze luisteren en voor hen opkomen. Leemans kon niet tegen onrecht en ongelijkheid, hij spitte dossiers uit en beet zich er in vast. Had hij beet, dan liet hij niet meer los. ‘Een luis in de pels’ werd hij soms genoemd en hij was trots op die naam. Hij was trots op wat hij had gedaan en op wat hij had bereikt. Hij zat er altijd bovenop, zeker waar het de uitgaven van de gemeente betrof. Hij wist zijn betoog steeds te staven met cijfers. ‘De burgers betalen de tol’, zei hij vaak.

Voor iedereen

Hij was een man voor het volk, stond voor iedereen klaar maar vooral voor de gewone man. Zo bood hij hulp bij het bezwaar maken tegen de opgelegde WOZ-waarde van hun huis. Hij publiceerde voorbeeldbrieven die konden worden overgenomen. Onderwerpen die hem aan zijn hart gingen waren de Dorpswerkplaats, kringloopwinkel, Eeneind-West, het huiskamerproject, de fusie met Eindhoven, het behoud van Nuenens erfgoed en de ecologische hoofdstructuur, bos en natuur in Nuenen.

Tot op het laatste moment hield hij de politiek van A tot Z bij. In 2014 ontving hij een lintje voor zijn inzet.

Jacques Leemans hield enorm van jazz en blues en deelde die liefde al met zijn dochters toen zij nog heel jong waren. Op zijn sterfbed thuis klonk veel van zijn lievelingsmuziek.

Hij is vorige week in kleine kring op de Natuurbegraafplaats in Heeze begraven. Hij laat een vrouw, twee kinderen en drie kleinkinderen achter.