Jan Berkhout (1930-2019): Oud-burgemeester Mierlo was zakelijk en kreeg dingen gedaan

MIERLO - ‘I did it my way’. Met die woorden nam de dinsdag overleden Jan Berkhout in 1995 afscheid als burgemeester van Mierlo. En hij deed het inderdaad op zíjn manier, herinnert Dré Bemelmans zich, destijds voorlichter in die gemeente. ,,Berkhout kwam uit het bedrijfsleven en had een zakelijke aanpak. Daarin verschilde hij van zijn voorganger Jo van Lokven.”

Terugkijkend concludeert Bemelmans dat Berkhout voor Mierlo op het goede moment kwam. ,,Hij durfde geld uit te geven. Mierlo was daarin altijd behoudend. En hij kreeg dingen gedaan. Zo lag midden in het dorp, tegenover de molen, het staalbedrijf van de broers Van Vught. Hij wist te bewerkstelligen dat het wegging. Daar zijn nu winkels. Berkhout was van het doordrukken en stak zijn mening niet onder stoelen of banken.” Zo durfde hij binnen het college van B en W een minderheidsstandpunt in te nemen.

Brandevoort

Wim van Elk had als burgemeester van Helmond met Berkhout te maken. ,,Een goede collega", noemt hij zijn partijgenoot (CDA). ,,Er was toen nog sprake van dat Mierlo wellicht bij Helmond zou komen. Want wij waren Brandevoort aan het bouwen. Hij was - uiteraard - voor een zelfstandig Mierlo. Berkhout gunde ons wel een grenscorrectie, waarmee we voldoende hadden voor onze plannen. Zo waren twee partijen tevreden.”

Van Elk typeert Berkhout als ‘een beetje eigenzinnig'. ,,Ik kon echter goed met hem overweg. Nadien zagen we elkaar nog regelmatig bij de oud-burgemeesterskring.”

Een man ook met humor. Bij het overlijden van naamgenoot burgemeester Piet Berkhout plaatste BN De Stem per abuis een foto van Jan Berkhout. Die belde persoonlijk de krant op: ‘U spreekt met Berkhout. Ik bel uit het hiernamaals.’ En iemand die hechtte aan democratie. ‘Openbaarheid en inspraak hebben alleen waarde als je er iets mee doet’, zei hij bij zijn afscheid van Mierlo en benoeming tot waarnemer in de gemeente Luyksgestel. Maar hij zag ook in dat er soms een hoger, algemeen belang is. ,,Als een sterke regio - en dat is Zuidoost-Brabant - iets uitdraagt, moeten we ophouden met keutelen.”

Ereburger

Berkhout werd pas op zijn vijftigste burgemeester, van Oud en Nieuw Gastel. Hij was ridder in de Orde van Oranje-Nassau en ereburger van de gemeente Mierlo. Jan Berkhout is 88 jaar geworden.