Japanse duizendknoop bij Geldropse Jonkvrouw gevangen in doek

Ter hoogte van het NS station in de Geldropse wijk Zesgehuchten wordt de grond rijp gemaakt voor de bouw van ruim 200 appartementen in 9 (deels geschakelde) gebouwen. Op een groot deel van de strook grond langs het Tournooiveld kon de Japanse duizendknoop de afgelopen jaren zijn gang gaan. De pant, een infasieve exoot, is inmiddels een ware plaag in Nederland. Inheemse plantensoorten worden verdrongen en de sterke wortels en stengels beschadigen wegdek, gebouwen en leidingen. Daarbij is de plant heel moeilijk te bestrijden.