Jarige sporthal De Kievit gepimpt

Geen sticker? Dan geen reclame­druk­werk meer in Gel­drop-Mier­lo

15:05 GELDROP-MIERLO - Het is de omgekeerde wereld vanaf eind volgend jaar in Geldrop of Mierlo. Wie dan nog reclamefolders in de bus wil, een speciale Ja-Ja-sticker op de klep plakken. Wie de sticker niet plakt, krijgt geen reclamefolders meer. Alleen gewone post en de huis-aan-huis-krant worden dan nog in de bus geschoven. In Amsterdam hebben ze deze werkwijze al sinds 1 januari.