Jazz, kerstliedjes en popnummers te horen in Geldrop dankzij nieuwe beiaardier

Hij is bij toeval in het vak gerold. ,,Ik ben vaste organist in de Sint Petrusbasiliek in Boxtel. Toen de beiaardier ermee ophield, werd mij gevraagd om ook het carillon te bespelen. Als organist is het geen grote overstap en ik merkte dat ik het met passie deed.” Toen Delaporte ziek werd, vroeg de werkgroep Carillon van de gemeente Geldrop-Mierlo aan Van Doorn om in te vallen. ,,Dat heb ik met beide handen aangepakt.”



Sinds 1 februari is hij de vaste beiaardier geworden en beklimt om de twee weken op woensdagmiddag de wenteltrap naar de toren en speelt een verdieping onder de klokken op het klavier. ,,De cabine waarin ik zit is enigszins geïsoleerd, anders zou ik doof worden.”