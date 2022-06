Je bent nooit te oud om te dansen, bewijzen de dansers van De Wiele

Dansachtergrond

Eigenlijk is dat niet helemaal verbazingwekkend. Hoewel vrouwen die nog nooit aan klassiek ballet hebben gedaan aan de cursus kunnen deelnemen, ligt het bij deze groep toch wat anders. Dokkie uit Geldrop (74) heeft in haar jonge jaren mime gestudeerd aan de theaterschool in Amsterdam. Marianne (65) deed jarenlang aan ballroomdansen met haar man. Annie (70) heeft, in de vorige eeuw, de dansacademie gedaan. ,,Had ik maar eerder van deze groep geweten”, zegt zij. ,,Het kriebelde al lang. In een kleuter of tienergroep meedansen zag ik niet zitten.”