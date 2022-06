Jeu-de-boulers Gerwen zitten nog altijd in hoge nood: houden we ons toilethuisje of niet?

Geldrop: extra opvangplek­ken voor 55 Oekraïners in leeg GGD-ge­bouw en in buurthuis

GELDROP - Zo'n 55 Oekraïeners op de vlucht voor oorlogsgeweld kunnen binnenkort terecht in twee gebouwen in Geldrop: in buurthuis de Twern (acht à tien personen) en in het voormalige GGD-gebouw (circa 45). Dat laatste moet dan eerst nog wel voor 150.000 euro opgeknapt en aangepast worden.

30 mei