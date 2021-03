Meer afval nodig voor eigen afvalschei­dings­fa­briek in Oost-Bra­bant

19 maart VALKENSWAARD - Een aantal afvalbedrijven ziet brood in de bouw van een nieuwe afvalscheidingsinstallatie in Oost-Brabant. Voorwaarde is dat wel nog meer gemeenten meedoen, naast de zeven die nu bij het plan betrokken zijn.