Jeu-de-boulers in Gerwen willen hun toilethuisje pas verwijderen als D'n Heuvel is gerenoveerd

GERWEN - De jeu-de-boulers van D’n Busser in Gerwen hebben de gemeente Nuenen gevraagd of ze hun schuilhut en toilethuisje toch niet wat langer mogen laten staan. Zodra dorsphuis D'n Heuvel is verbouwd, wil de club alsnog daar naartoe verhuizen.

Dat heeft de vereniging in een brief aan de gemeente voorgesteld. Volgens de leden is dit een goeie tussenoplossing. Het is nog afwachten of de gemeente in mei hiermee akkoord gaat of binnenkort toch een dwangsom gaat opleggen.

De schuilhut annex toiletruimte is al jaren onderwerp van discussie. Volgens de gemeente is die illegaal geplaatst op de hoek van de Van Kemenadelaan en Laar in Gerwen. De vereniging beroept zich op beloftes van oud-wethouder Martien Jansen. Ook vinden zij de schuilhut ‘in het algemeen belang van Gerwen.’

1500 euro per dag

Als het gebouwtje niet verdwijnt, moet D’n Busser 1500 euro boete per dag gaan betalen. Die dwangsom is te ontlopen, als de boulers het gebouwtje weghalen en hun baan verplaatsen naar het plein voor dorpshuis D’n Heuvel. Daar zijn toiletten in het gebouw.

Daartoe is club op termijn wel bereid, staat in de brief. Maar, pas wanneer D’n Heuvel is opgeknapt. Dat kan echter nog jaren duren: de plannen voor een vernieuwd dorpshuis zijn nog lang niet uitgewerkt.