Jeugd aan Zet verrast Geldrop-Mierlose senioren met levensmiddelenpakket. ‘Pakketten weggeven maakt vrolijk’

Van Valen was blij verrast toen de jongeren voor de deur stonden. ,,Ik zou zeggen, kom binnen, maar dat kan niet”, zei hij gastvrij. Met hem gaat het best goed. Iedere dag maakt hij een wandeling en zijn vrouw doet de boodschappen. De jongeren hebben al gemerkt dat het niet altijd zo goed gaat met de senioren die ze ontmoeten. ,,Sommigen zijn bang om naar buiten te gaan”, vertelt Tygo Versmissen, die daar wel een beetje van onder de indruk is.

Gezamenlijke maaltijd kon niet doorgaan

Het was de bedoeling van de jongeren die meedoen aan het project Jeugd aan Zet om een gezamenlijke maaltijd te organiseren met senioren. Vanwege corona was dat een brug te ver en dus besloten ze om pakketten met levensmiddelen rond te brengen. Steffan van Gastel, Luc van Engelen en Tygo Versmissen gingen gisteren zoveel mogelijk adressen langs met tassen die ze samen met andere jongeren hebben gevuld. ,,Pakketten weggeven maakt vrolijk”, vinden ze. ,,De senioren zijn eerst erg verbaasd maar dan zijn ze er blij mee.”

Naast onder meer koffie, thee, Peijnenburgkoek en fruit zit er in de tas een brief waarin de jongeren hulp aanbieden, zoals boodschappen doen. ,,We willen ook een maatjesproject opzetten”, vertelt Luc. ,,Zolang de coronamaatregelen gelden, kan dat alleen via de telefoon.”

Jongerenwerk

De drie jongens zitten op het Augustinianum en doen dit jaar eindexamen mavo. Steffan is zo enthousiast dat hij na het behalen van zijn diploma jongerenwerker wil worden. ,,Het is relaxed werk”, vindt hij.

Het project Frissa (frisfeest) dat de jongeren van Jeugd aan Zet wilden houden op 3 oktober, gaat niet door. Daarvoor in de plaats gaan ze een pubquiz organiseren op 7 november. ,,We zijn aan het nadenken over de vragen.” Op 7 november kunnen jongeren ook deelnemen aan workshops theater, graffiti, ­fotograferen, tie dye, koken, tekenen, schilderen, muziek of dansen.

Aanmelden: jongerenwerkgm@levgroep.nl