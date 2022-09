Jeugd belangrijk in Nuenens viering van de vrijheid

NUENEN - Na twee ingekorte edities is tijdens de 78ste viering van de bevrijding vandaag in Nuenen, weer een volledig programma uitgevoerd. Kinderen in gesprek met veteranen is een nieuw onderdeel.

De hele middag staan in het park voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog van Wheels en Red Cross opgesteld. Er wordt koffie gedronken en er zijn donuts. De eigenaren van de voertuigen dragen uniformen, voorzien van rood-wit-blauwe vlaggetjes die symbool staan voor de bevrijding.

Niet in uniform, maar vaak in een mooi pak, kwamen in de middag oorlogsveteranen naar Het Klooster. Daar kregen ze een witte anjer opgespeld. De veteranen dienden in verschillende oorlogen of namen deel aan missies in het buitenland.

Indonesië

De oudsten onder hen maakten de politionele acties in Indonesië mee. Zo ook Cor Redegeld van 94. Hij kwam als 17-jarige bij de marine terecht en werd, deels in Nederland en deels in ‘de Oost’, opgeleid als ziekenverpleger. Redegeld diende drie jaar. Nu zit hij aan tafel met Emma, Nina en Eloïse.

Quote Vrijheid is alles Cor Redegeld, Veteraan

Deze middag gaan leerlingen van de scholen in Nuenen in gesprek met veteranen. De meiden tegenover Redegeld zitten op het Nuenens College. Ze hebben hun vragen goed voorbereid. Redegeld antwoordt graag en houdt hen vooral de verschrikkingen van oorlog voor. ,,Het enige mooie was de onderlinge kameraadschap, het elkaar door dik en dun helpen” vertelt hij. ,,Door de bank genomen was het allemaal ellende. Ik hoop het nooit meer mee te hoeven maken en jullie ook niet.” Als hem wordt gevraagd wat voor hem de dodenherdenking op De Dam betekent, reageert hij met: ,,Heel veel, heel veel. Het is een goede zaak dat jullie dat mee krijgen. Vrijheid is alles.”

Voorleeskampioen

Vrijheid is ook het thema van de twee sprekers. Nuenens voorleeskampioen Milou Renkema draagt prachtig het gedicht ‘Oorlog om de hoek’ voor. Ze betrekt oorlog op zichzelf. Wat als zij zelf zou moeten vluchten? Zou er voor haar een Achterhuis zijn. ‘Laten we samen vriendelijk door het leven te gaan’ is de terechte slotzin.

Elise en Amelie hebben daarvoor al samen met burgemeester Maarten Houben het bevrijdingsvuur bij Het Klooster aangestoken. Leden van de scouting dragen de kransen naar voren waar ze op het bordes worden gelegd.

De burgemeester zegt in zijn speech dat het al een mensenleven geleden is dat de bevrijding werd gevierd. Toch blijkt vrijheid relatief te zijn en vrede niet vanzelfsprekend. Hij legt de link naar de actualiteit, waar mensen op zoek zijn naar een veilige toekomst. Met zijn slotzin ,,Hoe zit het dan met vrijheid? Is die alleen voor onszelf of ook voor een ander?” geeft hij het publiek iets mee om over na te denken.

Volledig scherm Naast de gebruikelijke ceremonie bij Het Klooster, gingen schoolkinderen dit jaar in gesprek met veteraren. © Rene Manders/DCI Media