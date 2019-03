Jim de Koning uit Nuenen: Politiegezicht in schijnwerpers met tweede boek

Politieman Jim de Koning (52) uit Nuenen is bij het grote publiek vooral bekend door zijn optredens in Opsporing Verzocht en Bureau Brabant. Minder bekend is hij als boekenschrijver. Sinds deze week ligt zijn tweede boek in de winkel.

Het schrijven van boeken intrigeert hem al sinds hij in zijn jeugd in Gilze een boek in de kast zag staan dat zijn eigen oom Wim had geschreven. Oom Wim was journalist in Breda en had een boek geschreven over het dorp Gilze. ,,Ik vond dat indrukwekkend. Ik heb zijn genen, denk ik. Ik zat bijvoorbeeld ook in de redactie van de schoolkrant en de droom om een boek te schrijven is altijd blijven bestaan.''

Jim de Koning werd echter geen journalist of auteur. Hij begon zijn loopbaan bij de marechaussee en kwam later terecht bij de politie in Eindhoven.

Figurantenwerk voor televisieserie Flikken Maastricht was de inspiratie voor zijn eerste boek. In 2011 verscheen zijn debuut: een blik achter de schermen van de populaire politieserie dat voor de fans nog altijd een gewild verzamelobject is.

Tweede boek

Het schrijven bevalt hem zo goed dat de agent is blijven vlassen op een tweede boek. ,,Het proces om een boek te schrijven is zo tof dat ik het nog een keer wilde doen maar ik moest nog tegen het juiste verhaal aanlopen.''

Na zijn twee hectische seizoenen bij Bureau Brabant ontdekt hij dat unieke verhaal in 2017 in het korpsblad. In het tijdschrift van de politie leest hij een interview met de Limburgse hoofdagent Ronald V. die in een grote nachtmerrie belandt als hij tijdens een noodsituatie in 2013 een verdachte neerschiet. De rechter veroordeelt de agent tot twee jaar celstraf, waardoor nationaal de aandacht op zijn zaak is gevestigd.

De zaak is directe aanleiding voor toenmalig korpschef Gerard Bouman om agenten in strafzaken te laten bijstaan door topadvocaten. Ronald V. krijgt voor zijn hoger beroep hulp van de bekende strafpleiter Geert-Jan Knoops.

De Koning zoekt na het lezen van het interview contact met zijn op dat moment onbekende Limburgse collega. Na een eerste ontmoeting besluiten ze samen een boek te maken over de dramatische gebeurtenis en vooral de enorme impact. En hoewel ook zijn tweede boek gaat over het politiewerk en de Limburgse politie hem heeft geadviseerd bij het schrijven, benadrukt hij dat het gaat om een privéproject. ,,Het is echt óns boek geworden.''

Indringende gesprekken

Vijftien tot twintig indringende gesprekken voeren beide agenten met elkaar bij de McDonald's in Echt. ,,Ik denk dat hij tegen mij nog openhartiger is geweest dan tegen bijvoorbeeld zijn familieleden'', blikt de schrijver terug.

,,Het werd tijd dat dit verhaal verteld wordt. Ik kan me enorm storen aan ongenuanceerde reacties als de politie het vuurwapen gebruikt. Een agent gaat niet op pad om te schieten.'' De illusie dat hij de wereld kan verbeteren heeft hij echter niet. ,,Het klinkt afgezaagd maar als ik er bijvoorbeeld één collega mee kan helpen, dan is het voor mij al geslaagd.''

Naast zijn fulltime politiewerk blijven de schrijfambities bestaan, verwacht de Nuenense agent. ,,Dit zal niet mijn laatste boek zijn. Waar het toe leidt als dit achter de rug is, weet ik niet. Ik vind het leuk om te doen en sta open voor veel dingen.''