John en Nicole Geven uit Nuenen winnen tot hun verbazing MAX Pubquiz

Tot die tijd moesten zij hun mond houden. Ook vanwege een flinke boeteclausule. Steevast was hun antwoord op de vraag hoe het was afgelopen dat het ‘leuk was geweest om mee te doen’.

Selectiedag

,,Ik vind het een sport om me op te geven voor tv, juist omdat er weinig gehandicapten op te zien zijn. Ik ben vaak afgewezen en of dat dan daarom is? Bij MAX was mijn rolstoel gelukkig geen probleem. Alles was perfect geregeld. Wij zaten aan een laag tafeltje, de andere teams aan hoge. Ook Covid-19 had invloed. Er waren alleen teams met mensen uit hetzelfde huishouden en we zaten ver uit elkaar.