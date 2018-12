John en Trinet Jacobs winnaar negentiende liedjesfestival Mierlo

,,Wij willen alle deelnemers van de Mierelse Aovund veel succes wensen”, zette het echtpaar John en Trinet Jacobs, de winnaars van vorig jaar, nog snel voor aanvang van het liedjesfestival op Facebook. ,,We hopen dat we er mi zun allen wir een gezellige aovund van gaan maken. Belangrijk: gewoon genieten! Wai goan wir ons stinkende best doen, in zeuven kleuren in ons geval. De spanning stijgt!”

Zeven deelnemende groepen en duo’s stonden zaterdag op het podium van de Spruwwekooi in Mierlo. De stemming zat er goed in, het bier vloeide rijkelijk.

Meezingbaarheid

Tweemaal presenteerden de deelnemers hun gloednieuw carnavalslied aan het publiek. Een lied dat beoordeeld werd door een vierkoppige jury. ,,Carnavalsgehalte en meezingbaarheid, daar jureren we op”, legt juryvoorzitter Mario van den Boomen uit. ,,En last but not least op presentatie en het showelement van de act.”

De Flannekes zijn vorige carnaval opgericht en doen dit jaar voor het eerst mee aan het liedjesfestival. ,,Wij zijn dol op carnaval vieren, en willen de mannencultuur met carnaval aanvullen met wat meer vrouwelijk schoon en pit”, leggen Caroline Koenen, Inge Mertodikromo en Mirte van Schaik uit. Ze stonden op het podium met het lied: ‘Wij zijn de Flannekes’. ,,In het voorjaar hebben we ons heel enthousiast opgegeven. Een beetje een overmoedige daad”, vertelt Koenen met een schaterlach. ,,Maar wie A zegt moet ook B zeggen.”

Protestsong

Miranda en Mariëlle Verdouw staan dit jaar ook voor het eerst op het podium. Onder artiestennaam ‘de Dolly Pots’ zingen zij het lied ‘De Bon’ dat gaat over stijgende bierprijzen. ,,Het is dus een soort van protestsong.” Het gaan hen vooral om de lol. ,,We kunnen niet zingen, maar het is elk jaar een geweldig feest hier. Daar doen we het voor.”