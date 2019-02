John Kuijpers nieuwe Stadsprins van 't Lappegat (Geldrop)

In een druk bezochte residentie van het Stadsprinscomité, feestlocatie Hoog & Droog, is zaterdagavond John d'n Urste verwelkomd als de nieuwe stadsprins van 't Lappegat (Geldrop). Na een spannende opkomst met live drums in water werd de nieuwe dorstlustige hoogheid voorgesteld aan het publiek. Stadsprins John Kuijper (55) gaat dit jaar, samen met zijn adjudant Mark en zijn twee hofdames Lisa en Amy voorop in de polonaise.

Vivianne van Bijsterveld

Geldrop

Kuijpers (55) is een bekende voor velen, met name door zijn vrijwilligersbijdrage bij Wijkvereniging Den Akert in Geldrop. Hij is daar een keer per jaar de goedheiligman, heeft ruim tien jaar mee gedaan met het bouwen van de carnavalswagen en heeft jaarlijks meegelopen in de optocht. Zijn leus is: Van alles is ie al gewist, maar als Stadsprins wordt het pas echt fist!

John is geboren en getogen in Geldrop, getrouwd met Hetty en samen hebben zij zoon Maikel en dochter Amy. John vindt het heerlijk om in zijn vrije tijd te wandelen met zijn hond, hij springt graag op de fiets en is dol op de camping in Zeeland.