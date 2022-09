Jong en oud vloeit samen in monumentale Nuenense boerderij

NUENEN - Een groep ouderen geniet in de tuin van de najaarszon. Een baby in de armen van een verzorgster slaat vanachter een raam het groepje met grote ogen gade. Na anderhalf jaar renoveren is de monumentale boerderij aan Opwettenseweg 132 in Nuenen in gebruik genomen. Sinds 5 september huizen zowel Kids Society Erica als Archipel in het gebouw dat een gigantische metamorfose heeft ondergaan. Het resultaat mag gezien worden.

Het behoud van oude elementen was een van de voorwaarden waaraan moest worden voldaan. Dat zie je goed aan de buitengevel en op de zolder. Daar dragen eeuwenoude balken opnieuw het dak. Aan de achterzijde is een flink stuk aangebouwd en de stijl is hier bewust anders dan het origineel. De boerderij is zo een mix van oud en nieuw en dit geldt behalve voor de ‘stenen’ ook voor de gebruikers. Twee generaties komen letterlijk samen. Kids Society Erica verzorgt kinder- en buitenschoolse opvang. Archipel verzorgt dagbestedingsactiviteiten voor senioren. De groepen hebben eigen ruimtes, maar mogelijkheden om elkaar te ontmoeten zijn er volop, zowel gepland als spontaan.

Riet Odekerken is manager dagbesteding bij Archipel: ,,Jong en oud kunnen veel voor elkaar betekenen. Het is onze bedoeling dat de generaties zich met elkaar verbinden en in de korte tijd dat we open zijn zagen we dat al gebeuren. Ze zingen samen liedjes, zijn samen in de tuin. Een verzorgster kwam iets doen met een baby op de arm. De ouderen genoten.”

Speciaal om gevraagd

Het personeel vormt één team. ,,Je moet het leuk vinden om met beide groepen te werken” zegt Marcel Strolenberg, directeur van Kids Society Erica. ,,Er werd door werknemers speciaal om gevraagd, zij willen dit graag. Vanuit verschillende disciplines vult men elkaar aan, dat merken we al. Het is belangrijk dat de medewerkers gelukkig zijn.”

De ouderen hebben beneden een ruimte die met een schuifdeur in tweeën kan worden gedeeld. Zo kunnen er twee activiteiten tegelijk plaatsvinden. Odekerken: ,,We kijken individueel wat bij iemand past, maar verplicht is er niets. Je mag ook gerust ergens een boek gaan zitten lezen.”

Dat zou kunnen bij het raam dat de afscheiding vormt met de kleutergroep. Daar staan lekkere stoelen en kan naar de spelende kleuters worden gekeken. Op de verdieping huist de BSO met in iedere hoek een andere functie. Toneelspelen, computeren, bewegen, knutselen zijn zomaar wat activiteiten. Er is een buitenspeelplek met glijbaan. Die brengt je snel naar beneden naar de tuinen. De kleinsten hebben een vooral veilige tuin. De grotere kinderen een speeltuin met allerlei uitdagingen. De oudere gasten genieten op het terras. De tuin sluit zoveel mogelijk aan bij het landschap. Met natuurlijke materialen en planten die passen bij een boerderij en doen denken aan vroeger, speciaal voor de ouderen. Er komt nog een moestuin.

Het is niet het enige plan. Odekerken: ,,We denken aan verhuren, maar willen eerst settelen. En in de toekomst hopen we een atelier te maken in de oude schuur. Maar dat duurt nog even.”

Volledig scherm Directeur van Kids Society Erica Marcel Strolenberg en Riet Odekerken, manager dagbesteding bij Archipel. © DCI Media