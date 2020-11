Jonge fietsster gewond bij ongeval in Geldrop

Piek coronapa­tiën­ten in St. Anna Ziekenhuis Geldrop, veel geplande operaties uitgesteld

3 november GELDROP - Het aantal coronapatiënten in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop is in een week tijd bijna verdubbeld. Hierdoor is inmiddels 30 tot 40 procent van de geplande operaties uitgesteld. Mensen die het aangaat, krijgen bericht.