Jongen (16) in Mierlo bruut van elektrische fiets beroofd met pepperspray

Uniek voedselbos wordt geopend op Landgoed Kasteel Geldrop

GELDROP - Op het landgoed van Kasteel Geldrop wordt zondag 4 september een voedselbos geopend. Het is niet het eerste voedselbos in Nederland, maar uniek door de ligging aan de Dommel, waardoor het er altijd nat is. Daardoor groeien er andere planten dan in andere voedselbossen.

3 september