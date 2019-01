Jongeren stichten brand met vuurwerk in Geldrop

Brand in flatgebouw in Geldrop, bewoners geëvacu­eerd

2:35 GELDROP - Aan de Waleweinlaan in Geldrop is in de nacht van maandag op dinsdag omstreeks 01.00 uur brand uitgebroken. De brand woedde aan de achterkant van de flat, op de tweede etage. Het gebouw werd geëvacueerd.