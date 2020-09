Jongerencentrum Loesje in Mierlo heeft geen toekomst meer

MIERLO - Jongerencentrum Loesje in Mierlo hangt sluiting boven het hoofd. Het lukt niet twee om gemeenschapscentra in het dorp overeind te houden. Dat erkent ook het bestuur, dat daarom alleen maar verder wil met het Patronaat.

Cultuurwethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks) kwam dinsdagavond met slechte berichten over de gemeenschapshuizen in Mierlo. Er is een grote huurachterstand en een acuut liquiditeitsprobleem. Faillissement dreigt omdat rekeningen en salarissen niet meer betaald kunnen worden. Aan de gemeente is gevraagd bij te springen.

Het Patronaat en Loesje in Mierlo vallen onder de stichting MFA (Multi Functionele Accommodaties). Al jarenlang probeert die stichting om de gemeenschapshuizen met een sluitende begroting te laten draaien. Maar ondanks de jaarlijkse gemeentesubsidie van ruim 1 ton, lukt dat al jaren niet.

De huur is niet betaald

Van Otterdijk vertelde dinsdagavond dat de huur van heel vorig jaar (aan de gemeente) niet betaald is. Het gaat om een bedrag van bijna 30.000 euro. De stichting zat in 2019 met een financiële strop door ontslagkosten van twee beheerders en het wegvallen van een grote huurder. Er is wel bezuinigd op personeelskosten, maar dat is bij lange na niet genoeg voor gezond financieel evenwicht.

‘Alle activiteiten naar het Patronaat’

Dat de situatie dit jaar alleen maar verder zal verslechteren is duidelijk. Door het coronavirus zijn er amper inkomsten. Het bestuur heeft nu voorgesteld om Loesje af te stoten en alle activiteiten onder te brengen in het Patronaat. Van Otterdijk: ,,Daar staan we niet onwelwillend tegenover. Maar we willen wel breder kijken. Er vindt momenteel een onderzoek plaats naar de huisvesting van alle verenigingen in Mierlo. Dat willen we er bij betrekken".

Van Otterdijk stelt wel voor om de huurschuld voor 2019 af te boeken. Dus: te accepteren dat die niet meer betaald wordt. Verder heeft het stichtingsbestuur om 30.000 euro noodhulp gevraagd om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Daarover wordt deze maand nog een besluit genomen door de gemeenteraad.

Loesje is in 1994 gebouwd als vervanger van jongerencentrum Poervoe. Het ligt aan de Vesperstraat. Het gebouw is geluidsdicht, zodat harmonieën er kunnen repeteren en er feesten voor jongeren kunnen plaatsvinden. Maar de realiteit is al jaren dat het gebouw veel te weinig gebruikt wordt.