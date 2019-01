Jongerenraad Geldrop-Mierlo komt met eerste advies

De jongerenraad is in mei geïnstalleerd. De tien jongeren moeten gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeenteraad en het college. Vooraf hebben ze een training gekregen als ‘adviesvanger’: jongeren die met andere jongeren in gesprek gaan over wat er speelt in de gemeente en wat de behoefte van de jeugd is.