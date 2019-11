Jongerenraad Geldrop-Mierlo mag na moeizaam jaar toch verder

GELDROP-MIERLO - Het valt nog niet mee om een jongeren-gemeenteraad een zinvolle rol te geven in het gemeentebestuur. Dat blijkt uit de evaluatie van één jaar jongerenraad in Geldrop-Mierlo. Toch willen B en W extra geld steken in het project. De gemeenteraad moet nog beslissen.

De Geldrop-Mierlose jongerenraad is belangrijk genoeg om in stand te houden. Maar dan moet er wel extra professionele begeleiding komen. Verder moet er vaker (6 keer per jaar) een gesprek met de wethouder plaatsvinden en moeten de jongeren beter geïnformeerd worden over wat er met hun adviezen is gebeurd. Dat helpt om ze te motiveren. De (grote mensen) gemeenteraad moet er nog een besluit over nemen maar het college wil jaarlijks 8580 euro extra uittrekken voor de jongerenraad. Dat bedrag komt bovenop de 5000 euro die er al voor gereserveerd staat.

Stem van jongeren

De jongerenraad werd in mei vorig jaar geïnstalleerd. Bedoeling was om de stem van jongeren meer te laten doorklinken in de besluitvorming in de gemeenteraad, maar ook om bij jongeren meer politiek bewustzijn en maatschappelijke interesse te kweken. Er werd 5000 euro opzij gezet voor een jaar jongerenraad en twee ambtenaren werden aangewezen om de boel in goede banen te leiden. Het was de bedoeling dat de 13 (inmiddels 12) jongerenraadsleden advies zouden geven aan de echte gemeenteraad. Per onderwerp zou een groepje jongerenraadsleden op zoek gaan naar betrokken leeftijdsgenoten om in brainstormsessies nuttige informatie te verzamelen voor een goed onderbouwd advies.

Vooral van dat laatste is in de praktijk bar weinig terecht gekomen. Dat komt volgens de begeleidende ambtenaren ook omdat 2,5 uur vergaderen voor jongeren een te grote opgave is. Ook is gebleken dat afspraken maken en deadlines halen een ‘verbeterpuntje’ is. ,, Ze hebben nog weinig verantwoordelijkheidsgevoel richting afhandelen van actiepunten en deadlines", aldus de evaluatie. En dat komt vooral omdat ze het heel druk hebben met andere dingen.

Ook mooie resultaten