Jongerenraadsleden Geldrop-Mierlo laveren tussen school, sport en baantje

Maar in de commissievergadering over het al dan niet voortzetten van de Geldrop-Mierlose jongerenraad, was Snelders dinsdagavond de enige die er zo over dacht. ,,Dit is juist een adviesraad zonder politieke binding", zei wethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks, jeugdbeleid), ,,een opmaat naar politieke betrokkenheid". En dat waren de andere partijen met hem eens. Jongerenraadsleden Stefan van Rijsingen en Yara Thijs waren ook aangeschoven: ,,Ik ben 16. Ik wil nog niet bij een politieke partij", zei Stefan.

Vallen en opstaan

Het eerste jaar van de jongerenraad was best moeizaam. Dat erkende jongerenraadslid Yara Thijs: ,,Het was een proces van vallen en opstaan, maar we hebben enorm ons best gedaan en we zijn een hechte groep geworden". Op de vraag of jongeren tussen school, bijbaantjes en sporten eigenlijk nog wel tijd hebben voor zoiets als een jongerenraad antwoordde Yara Thijs dat dat inderdaad niet altijd lukte. Maar op de vraag of een vergoeding voor de raadsleden nodig was voor de motivatie antwoordde ze ontkennend. ,,We doen het graag. En we zijn gemotiveerd genoeg. Daar hebben we geen beloning voor nodig”. Ze zei ook dat het serieus genomen worden door de gemeenteraad enorm gewaardeerd wordt.