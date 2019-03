Jongerenwerker Geldrop-Mierlo moet de straat op

GELDROP-MIERLO - Jongerenwerkers van welzijnsinstelling LEVgroep gingen in Geldrop en Mierlo de afgelopen jaren te weinig de straat op. Dat moet anders want zo komen ze te weinig in contact met jongeren die een zetje in de goede richting nodig hebben.

Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de gemeente Geldrop-Mierlo is gedaan in de periode 2015-2017. Over conclusies, aanbevelingen en eventuele maatregelen moeten B en W nog een standpunt innemen. Een van de mogelijkheden is dat het jongerenwerk naar een andere organisatie gaat. Ook kan het anders inrichten en verruimen van de openingstijden van de jongerencentra (Lounge in Geldrop en Loesje in Mierlo) een gevolg zijn. Maar, zo benadrukt wethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks, jeugd) inmiddels is er al wel veel verbeterd bij het LEVgroep-jongerenwerk.

Extra aandacht

In Geldrop en Mierlo gaat het om een groep van circa 220 12 tot 17-jarigen. Jongeren die zonder wat extra aandacht en begeleiding risico lopen om in de problemen te raken. In de praktijk blijkt dat ze meestal uit gezinnen komen waarvan de ouders laaggeschoold zijn. Om die jongeren op te zoeken en te begeleiden krijgt de LEVgroep van de gemeente Geldrop-Mierlo jaarlijks 3,6 ton euro.

Maar de afgelopen jaren werd de gemeente steeds ontevredener over de manier van werken van LEV. Onder meer omdat het idee bestond dat te weinig jongeren bereikt werden. Bovendien vond de gemeente dat de jongeren te weinig geprikkeld werden om zich te ontwikkelen en maatschappelijk actief te zijn. Toen gesprekken met de LEVgroep te weinig uithaalden, besloot de gemeente extern onderzoek te laten doen.

Op straat

De onderzoekers constateerden dat jongerenwerkers inderdaad steeds minder de straat opgingen. In het begin van de onderzochte periode werd nog met 192 jongeren contact gemaakt, aan het einde nog maar met 65. Er kwamen wel steeds meer jongeren in de jongerencentra. Opvallend: vooral het aantal meisjes nam toe. Het waren ook niet per se de jongeren bij wie het risico op problemen het grootst waren.

De onderzoekers kwamen ook met oorzaken. Zo is er juist bij de jongerenwerkers die de straat op moeten veel verloop geweest. Bovendien ontbrak het aan professionele begeleiding, terwijl op straat werken juist heel lastig kan zijn.

Debatteren

Volgens de onderzoekers heeft de LEVgroep zelf ook al ingegrepen. En dat zag Van Otterdijk ook. ,,Ze hebben nu bijvoorbeeld een paar eigentijdse activiteiten die gericht zijn op leren en ontwikkelen. Ook worden jongeren zelf vaker als vrijwilliger ingezet". De wethouder doelt onder meer op het ‘Young Leaders’programma waarin deelnemers onder meer leren debatteren en organiseren.