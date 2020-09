Jonkvrouw-zandbergen tijdelijk langs Gijzenrooiseweg Geldrop

Het terrein is de komende jaren in gebruik als zanddepot van Structon. Grond die wordt weggehaald (en deels hergebruikt) op het Jonkvrouw-bouwterrein aan het Tournooiveld wordt hier opgeslagen.

Vergunning voor tijdelijke afslag

Er wordt een vergunning voor 3 jaar verstrekt (voor de tijdelijke afslag naar het terrein). Die ligt ter inzage. Er kan dus nog bezwaar tegen gemaakt worden. Het terrein heeft een agrarische bestemming en is van een particulier. Die verhuurt het aan Structon. Volgens de gemeente zijn er geen archeologische of natuur-belemmeringen, waardoor de vergunningaanvraag gehonoreerd kan worden.

In het Jonkvrouw-complex vlakbij het station komen (zorg)woningen en appartementen. Met het bouwrijp maken en het saneren van de grond is inmiddels begonnen. De bouw start in 2021 en duurt 2 jaar.