Jos van Bree geïnstalleerd als nieuwe burgemeester Geldrop-Mierlo

In de vergaderzaal van het spiksplinternieuwe gemeentehuis in Geldrop werd Van Bree beëdigd en voor zes jaar benoemd door Wim van de Donk, commissaris van de Koning van Noord-Brabant. ,,Hier heur ik”, zei de nieuwe burgervader van Geldrop-Mierlo in zijn toespraak nadat hij was beedigd. ,,Ik ben een echte Brabander en ik vind Geldrop-Mierlo een prachtige gemeente.”

Geboren en getogen in Heeze kent hij Geldrop-Mierlo goed. Van Bree ging in Geldrop naar de Albertus Magnus Mavo, ging uit in Disco Dalles en zwom in de Smelen. ,,Mijn gezin en ik willen zo snel mogelijk verhuizen en hier integreren.” Frans Stravers gaf hem namens de raad alvast de gemeentevlag cadeau om op te hangen voor zijn nieuwe huis.

Van Bree wil een betrokken, toegankelijke burgemeester zijn en kennismaken met inwoners, de wijken en de verenigingen van Geldrop en Mierlo. ,,Nodig me uit voor een vergadering of repetitie. Ik wil erbij zijn.” Om de raadsleden te leren kennen, wil hij een halve dag met hen op stap naar een plek in de gemeente die betekenis voor hen heeft.

Tijdens de installatie, die werd bijgewoond door 150 genodigden, kreeg Van Bree de ambtsketen omgehangen door wethouder Marc Jeucken. Frans Stravers (DGG) overhandigde hem de voorzittershamer. De vele toespraken waren luchtig en er werd regelmatig gelachen. Paul Verhoeven, burgemeester van Heeze- Leende, waar Van Bree tien jaar wethouder is geweest, waarschuwde voor de 1 aprilgrappen van Van Bree. ,,Die liepen soms helemaal uit de hand en dan moest ik het oplossen.”

Van de Donk complimenteerde de raad met de nieuwe vergaderzaal. ,,De vorige keer dat ik de burgemeester installeerde, was dat in een theaterzaal. Deze nieuwe zaal straalt meer het belang uit van waar raad, burgemeester en wethouders mee bezig zijn, soms met ingewikkelde vraagstukken.”