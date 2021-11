Jozefkerkplan gaat door, maar moet wachten op slapende vleermuizen

GELDROP - De bouw van 30 (zorg)appartementen in de Geldropse Jozefkerk gaat door. En de omgeving wordt ook aangepakt. Wel duurt het nog een paar maanden voordat begonnen wordt. Dat komt door de aanwezigheid van vleermuizen in de kerk. In de zomer van 2023 moet de kerk klaar zijn.

Het zit ook niet mee: eindelijk is er een overeenkomst met alle noodzakelijke handtekeningen. Na 13 jaar leegstand en verloedering had de verbouwing van de Geldropse Jozefkerk dus kunnen beginnen. Ware het niet dat de huidige bewoners net aan hun winterslaap begonnen zijn. En vleermuisjes zijn beschermd en mogen dus uitslapen.

Jongeren met beperking ondersteunen ouderen met dementie

In de kerk komen dertig woonstudio's voor ouderen met beginnende dementie en jongeren met een beperking. Het is de bedoeling dat die jongeren er ook werkervaring kunnen opdoen. Er komen gezamelijke ruimten voor de bewoners en er is plek voor praktijken, bijvoorbeeld van een fysiotherapeut.

Alle woningen vallen in de sociale sector. Dat wil zeggen dat mensen met een laag inkomen in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. In 2021 was die bovengrens voor sociale huurwoingen 752,33 euro.

Huurcontract met Futuris is getekend

De ontwikkelingscombinatie Houta/Haagdijk is eigenaar van de kerk en ook verantwoordelijk voor de verhuur. Huurder is de Eindhovense zorgondernemer Futuris. Vorige week is het huurcontract getekend, maar ook het contract tussen Houta/Haagdijk. Dat gaat over de voorwaarden voor verhuur.

De woonstudio's worden in de kerk in drie lagen gebouwd. Ze zijn tussen de 25 en 50 vierkante meter en hebben allemaal een keukenblokje, badkamer en woon-slaapruimte.

Buurt moet toch nog geduld hebben

Tegen het plan is vanuit de buurt geen bezwaar gemaakt. Geen wonder, want in Braakhuizen-Zuid zijn ze blij dat nu eindelijk een einde komt aan de verloedering in en rond de leegstaande kerk. Maar de buurt moet toch nog even geduld hebben. De huidige bewoners van de kerk zijn vleermuizen. Vleermuizen in winterslaap. En die worden door de Flora/Fauna-wet beschermd.

Er is voor hen in de buurt voor alternatieve huisvesting gezorgd: her en der hangen vleermuizenkasten. Als de beestjes in het voorjaar wakker zijn, kunnen ze daarin terecht en kan de verbouwing van de kerk beginnen. De gemeente zorgt er voor dat de omgeving opgeknapt wordt. Een plan daarvoor is in de maak.

Wat de plannen zijn met de ruimte van de Aldi aan het Jozefplein, is nog niet bekend. Aldi verhuist rond Pasen naar winkelcentrum de Coevering.