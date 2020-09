Jubilerende Nuenense sterrenchef Soenil Bahadoer bundelt verhalen en recepten voor thuis

En nee, er was geen financiële noodzaak door corona. En nee het is ook geen kookboek met recepten waar een amateurkok niks mee kan. Chef-kok Soenil Bahadoer neemt uitgebreid de tijd om twee vooroordelen te ontzenuwen.

Het plan om een kookboek te maken was er al anderhalf jaar, zegt hij. De uitgave past in de lijn met een specerijenmerk dat hij lanceerde en een documentaire die hij liet maken over zijn leven en passie: koken en reizen.

Mooi verhaal

Uiteraard gaf de coronacrisis hem wel extra tijd om aan het receptenboek te werken. Het resultaat is een rijk geïllustreerde uitgave me ruim vijftig recepten. Zijn moeder nam het eerste exemplaar zondag in ontvangst. Sinds maandag ligt het boek Spicy Chef in de winkel.

Soenil Bahadoer is vanaf 1995 chef-kok en eigenaar van De Lindehof in Nuenen dat onder zijn leiding uitgroeide tot een gerenommeerd restaurant met twee Michelensterrensterren. Volgens restaurantgids Lekker hoort De Lindehof bij de vijf beste restaurants van Nederland.

,,We hebben een mooi verhaal en dat moet neergezet worden’’, zegt de Spicy Chef over zijn komst als jongetje vanuit Suriname naar Nederland en de invloed die zijn Hindoestaanse achtergrond heeft op zijn gerechten. Ook vertelt hij graag over hoe hij met niks is begonnen en zijn herkomst nooit verloochende.

Makkelijk en niet duur

,,Niet iedereen kan het zich permitteren om hier te komen eten. Maar ik wil dat iedereen van mijn keuken kan genieten’’, zegt hij over het receptenboek. ,,De gerechten zijn makkelijker te maken dan je denkt én niet duur’’, zegt hij over recepten voor broodjes, roti, bami en soep.

Het boek kan een leuk zakcentje opleveren maar is nodig om de crisis door corona te compenseren. ,,Ik wil niet stoer doen maar ik merk er niks van. Het zit hier vanmiddag weer vol met mensen van heinde en verre. En met 25 jaar werken heb je wel wat vet op de botten.’’

Drie maanden was De Lindehof in het voorjaar dicht. Voor het loon van de zestien personeelsleden maakte het restaurant gebruik van de overheidssteun.

Rust was nodig

Voor de eigenaar was de crisis vooral een zegen, onthult hij. ,,Het is niet fijn om drie maanden dicht te gaan maar na een week besef je ook dat het nodig was. Voor mij was de rust fijn. Vanaf mijn zeventiende heb ik keihard gewerkt. Ik kon weer eventjes met twee benen op de grond nadenken. Ik heb nog nooit zoveel thuis en met vrienden gekookt en dat gaf me veel rust.’’

Voor de uitzending van de documentaire onderhandelt de sterrenchef nog met een omroep. Als de televisieuitzending er niet komt verschijnt de film op internet. ,,Ik heb genoeg volgers en je moet jezelf profileren.’’

Volledig scherm Soenil Bahadoer en zijn moeder © De Lindehof