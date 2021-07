Juf Medea uit Nuenen eert overleden dochter Wies, en de school helpt

NUENEN - Wies was 22 toen ze stierf aan kanker. Haar moeder, juf Medea van Kampen, doet ter nagedachtenis mee aan de Ironman in Nice, een zware triatlon, met de opbrengst voor Kika. De kinderen van haar school De Wentelwiek in Nuenen zamelden vrijdag geld in.

De broer van Wies maakte een filmpje dat het begin van de sponsoractie markeerde. Alle leerlingen hebben het gezien. ,,Ik wilde Wies delen, haar leven van baby tot het afscheid. Ze was ook gewoon kind en dat wilde ik de leerlingen laten zien. Je hoeft het onderwerp niet te mijden. Ik zeg vaak tegen de kinderen dat er bij moeilijkheden altijd wel een plannetje te bedenken is.’’

Andere kinderen helpen

Rennen, steppen, fietsen en lekker kletsnat worden op de waterstormbaan om geld in te zamelen voor onderzoek dat kinderkanker de wereld uit moet krijgen. De leerlingen van Kindcentrum de Wentelwiek in Nuenen deden het vrijdag allemaal tijdens de jaarlijkse sponsorloop.

Met het geld dat ze bij elkaar hebben gesport sponsoren zij juf Medea van Kampen van de kleuterklas. Zij doet namelijk op 12 september in het Franse Nice mee aan de Ironman, een triatlon speciaal voor Kika (Kinderen Kankervrij). De Ironman volbrengen is zowel een uitdaging als een therapeutische sessie voor juf Medea die eind 2019 haar dochter Wies (22) verloor door kinderkanker.

Quote De Ironman in Nice is de moeilijk­ste. En Nice rijmt op Wies Medea van Kampen

Ze wil met het sponsorgeld andere kinderen helpen. ,,Kika organiseert drie keer per jaar de Ironman en die in Nice is de moeilijkste. Daarom wil ik juist die doen. Zwemmen in zee, fietsen over colls in de bergen en dan rennend finishen op de boulevard. En Nice rijmt op Wies’’, glimlacht ze.

Dat deze zin eindigt met een kwinkslag en een glimlach is geen toeval. Het is juf Medea ten voeten uit. ,,Ik voelde me zo machteloos, ik was lamgeslagen. Nu kan ik iets doen. Sporten helpt, het is een reddingsboei. Tijdens het ziekteproces van Wies ontdekte ik deze Ironman die speciaal wordt georganiseerd voor Kika. Ik heb altijd fanatiek gesport en wist meteen; dit ga ik doen. Dat mensen geloven dat ik het kan geeft een machtig gevoel. Mijn wilskracht en vuur komen hierdoor weer terug.’’

Vrolijke bende op schoolplein

Directeur Hélène van der Heijden kwam met het idee om de strijd tegen kinderkanker het doel van de jaarlijkse sponsorloop op school te maken. Juf Medea: ,,Ik wilde de organisatie graag zelf doen maar samen met mensen om mij heen. Twee teamleden en twee actieve ouders helpen me.’’ In de sponsorloop zitten de drie elementen van de triatlon, hardlopen, fietsen en water, en het is een vrolijke bende op het schoolplein. De leerlingen sporten in duo’s waardoor er betekenis is gegeven aan ‘samen doen’. Op elkaar letten, elkaar helpen en elkaar aanmoedigen. Verbinding, dat vindt juf Medea belangrijk.

,,Mijn moederhart is stuk, maar mijn juffenhart niet. Ik zie ieder kind als een belofte en dat is mij met Wies niet meer gegeven. Eigenlijk was Wies een ironman. Ze heeft zich altijd groot gehouden en de pijn van haar ziekte zonder klagen doorstaan. Ze was zo dapper, we kunnen veel van haar leren en ik wil uitdragen waar zij voor stond. Wies zei toen ze wist dat ze ging sterven: ‘Ik kom terug als vlinder’. De kinderen weten dat en ze roepen het soms als ze een vlinder zien fladderen, ‘prachtig’. Zij helpen mij om door te gaan en ik moet ook weer door voor hen. De kinderen zorgen, samen met het sporten, voor een stukje heling. Het was verder gaan in de schaduw van haar dood of in het licht van haar leven. Ik wil weer een stukje leven.’’