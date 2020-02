Justitie: Één man van opgepakt duo mogelijk betrokken bij dood van vrouw op vakantiepark Mierlo

MIERLO - Een (38) van de twee Helmonders die werden opgepakt na de dood van een Eindhovense vrouw op een vakantiepark in Mierlo blijft twee weken langer in voorarrest. De tweede verdachte (44) was eerder al vrijgelaten. Hij wordt nog wel verdacht van heling. De twee mannen waren in bezit van spullen van de vrouw.