Kadavers, poep en plas in Pessershof Geldrop; buurt is er klaar mee

GELDROP - De Pessershof in de wijk Braakhuizen-Zuid in Geldrop kampt met een vies probleem. Busjes droppen er vuilniszakken en wildplassers en -poepers gebruiken het pleintje achter de Aldi als openbaar toilet. Buurtbewoners zijn het zat.

Afgelopen week liep het de spuigaten uit. ,,Er lag een berg vuilniszakken, zeker vijftig”, vertelt wijkbewoner Peter van Stiphout. ,,Uit een gescheurde zak zag ik een dierenpoot steken.” Drie dames die in de buurt wonen, beamen dat en laten een foto zien van een dierenpoot. ,,Het wordt wel erg als ze hier ook nog kadavers neergooien”, vinden ze.

Quote We zijn bang dat we te maken krijgen met tegen ons gericht vandalisme Buurtbewoners

Ze willen anoniem blijven en al helemaal niet op de foto. ,,Jongelui staan hier te roken en te plassen en we zijn bang dat we te maken krijgen met tegen ons gericht vandalisme.” Behalve die rokende jongelui rijden geblindeerde busjes het pleintje op. Daar springen dan mannen uit die vuilniszakken dumpen en dan weer snel wegrijden. ,,En er zijn mensen die hier komen poepen”, vertelt een van de dames en ze wijst naar een inham van het pleintje.

Volledig scherm Vuilnis achter de Aldi. © Peter van Stiphout

Het vuilnisprobleem in Braakhuizen-Zuid speelt al lang. Eerst waren de kledingcontainers op het Jozefplein de dupe. Behalve dat de kleding ernaast werd achtergelaten in plaats van erin, werd er ook huisvuil gedumpt. ,,Handhaving komt daar nu iedere dag controleren, maar het probleem heeft zich verplaatst naar de Pessershof”, aldus Van Stiphout. ,,De mensen van handhaving doen echt wel wat als we er melding van maken. Ze zoeken met handschoenen in de vuilniszakken of ze een aanwijzing over de dader vinden.”

Veertien dagen fladderen

De dames verbazen zich erover dat die acties niet meer resultaat hebben. ,,Er moet toch een adres te vinden zijn op de briefjes die tevoorschijn komen? Maar het probleem wordt alleen maar erger. Afgelopen maandag is het plastic opgehaald, maar een uur later hingen er weer zakken. Die fladderen daar dus veertien dagen tot Cure weer langskomt.”

Vuilniszakken met huisvuil worden helemaal niet opgehaald sinds Geldrop containers heeft. ,,Als we ze melden, komt een manneke van de gemeente met een karretje om ze op te halen. Nu het voorjaar is, komen er al vliegen op het vuil af. Van de zomer wordt het een ramp, niet alleen met insecten, ook met de stank. Het kan niet lang duren of er komen ratten en ander ongedierte.”

Quote Nu willen we een gesprek met de burgemees­ter Buurtbewoners

Ze hadden hun hoop nog gevestigd op de wijkagent. ,,Afgelopen weekend kwamen we erachter dat we geen eigen wijkagent meer hebben. Het is om moedeloos van te worden.”

De buurtbewoners vinden dat de gemeente echt wel haar best doet, maar het probleem lost zich maar niet op. ,,Zeker nu eindelijk de Jozefkerk wordt opgeknapt en het hele plein opnieuw wordt ingericht moeten we doorpakken”, vindt Van Stiphout. ,, Ambtenaren hebben hun best gedaan, nu willen we een gesprek met de burgemeester. Hij zal toch meer mogelijkheden hebben om ons te helpen.”

Volledig scherm De buurt is het gedumpte afval zat. Uit de kleine zwarte zak steekt de dierenpoot.

Volledig scherm De buurt is het gedumpte afval zat. © Peter van Stiphout